Frosinone – Ottaviani: “Responsabilità sulla Zes? La Battisti si distragga di meno”

“Quando avevo parlato di responsabilità di tutta la classe dirigente, – ha dichiarato Ottaviani, rispondendo alla Battisti che ha attribuito solo al centro destra il mancato inserimento di Latina e Frosinone nella Zes del Meridione – ho parlato di quella politica, sindacale, industriale e associativa. La Battisti, che dimostra di non avere la minima conoscenza o consapevolezza del concetto di classe dirigente, evidentemente, era ancora troppo distratta dagli schiamazzi notturni, nelle serate primaverili, fuori dalle locande del Capoluogo, tra minacce di spari poco inventati e invettive velocemente dimenticate. O magari poteva studiare qualche rimedio, da Consigliere regionale, rispetto all’uscita dalle zone depresse del Mezzogiorno, durante i brindisi sulle terrazze romane in pieno lockdown del Covid, mentre il resto degli abitanti della Ciociaria rispettava le pur rigide disposizioni del Governo Conte Bis, stando a casa o, soprattutto, lavorando nei servizi di necessità. Se i dati economici e sociali inviati, nel corso degli ultimi anni, a Bruxelles dalle istituzioni, ad iniziare dalla Regione di Zingaretti, fossero stati più puntuali e meno generici, la Carta Europea degli aiuti di Stato della Commissione sarebbe stata redatta con meno imprecisioni, anche nell’ultima versione del 18 marzo 2022. Per non parlare del fatto che il Commissario Europeo, guarda caso, era un tizio che si chiamava Gentiloni, che non mi sembra avesse mai sottoscritto una tessera diversa da quella del Pd. Il mio invito ad un’assunzione collettiva di responsabilità, On. Battisti, già Consigliere Regionale del Lazio, era rivolto a tutti coloro che sentissero intimamente, sulla propria pelle e nella propria coscienza, il ruolo della classe dirigente. La ringraziamo tutti per averci comunicato, con la sua nota, di non sentirsi inserita, in questa particolare categoria”.

COMUNICATO STAMPA