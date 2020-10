Frosinone, Ottaviani omaggia la Azzolina di una petizione e di un sudario

In occasione della visita del Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina, tenutasi questa mattina presso l’istituto agrario di Frosinone, intenta a presiedere alle operazioni di vendemmia da parte degli studenti, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha consegnato alla responsabile nazionale della Pubblica Istruzione una petizione e un sudario, ricamato a mano.Nella petizione, il sindaco ha ribadito la necessità della fornitura urgente dei banchi monoposto, ancora non effettuata per circa 1.000 unità all’interno delle scuole del capoluogo, evidenziando anche la opportunità, in ordine al rispetto del distanziamento interpersonale, dell’istituzione dei doppi turni scolastici, finanziando le ore aggiuntive del personale docente e non docente, attraverso le risorse del Recovery Fund. Subito dopo, Ottaviani ha omaggiato la Azzolina di un piccolo asciugamani (definito, nel linguaggio aulico, più comunemente, “sudario”), in cotone, ricamato a mano da alcune artigiane locali, con la dedica celebrativa dell’evento della vendemmia effettuata, recante la scritta “Alla Azzolina, per aver scoperto il gusto della fatica, nell’agricoltura”. Il sindaco Ottaviani, alle domande dei giornalisti relative al dono del sudario, ha risposto laconicamente: “Alcune volte, la forma e la sostanza ruotano attorno alle virgole. Del resto, la scuola, in questo momento, ha bisogno di risorse straordinarie, e non si può accontentare di briciole finanziarie”.

COMUNICATO STAMPA