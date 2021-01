Frosinone, Ottaviani, Legambiente: continui sulla strada del silenzio.

“Legambiente di Frosinone: l’unico elemento positivo che conserva, è il prefisso (Lega), poiché il suffisso (Ambiente) lo ha perso, ormai, da anni – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – Continuano a disegnare mostri ad arte, come la questione del blocco immediato dei diesel, poiché sulle grandi questioni, come la Valle del Sacco, le discariche e gli impianti di lavorazione dei rifiuti, vecchi e nuovi, fanno finta di non vedere, distratti dalla loro militanza politica o per convenienza di partito, e non solo. Come mai non si sono preoccupati di verificare i provvedimenti che dovevano essere adottati dalla Regione Lazio e i relativi piani per le emissioni in atmosfera, anche per il periodo del Covid? La verità è che alle loro finte battaglie, ormai, non crede più nessuno, in quanto su alcune materie continuano a essere deliberatamente distratti e, su altre, sono ormai stati abbondantemente superati dalle associazioni di volontariato apartitiche, che hanno sottratto loro il palcoscenico del vecchio ambientalismo virtuale, stile anni 60. Verrebbe da chiedersi come mai, malgrado spesso ne diano di numeri alla stampa, non abbiano mai calcolato – o meglio, voluto calcolare – quale sia la differenza reale tra le poche tonnellate di rifiuti prodotte dalla popolazione residente sulla nostra provincia e le centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, provenienti da ogni parte d’Italia, lavorate dagli impianti, presenti e futuri che, naturalmente, massimizzano i loro profitti. E allora, meglio per loro continuare sulla strada del silenzio”.

comunicato stampa