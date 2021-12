Frosinone – Ottaviani: Lega primo partito del centrodestra, 258 amministratori su 1.066

“La Lega ha riportato un risultato straordinario, collocando la Provincia di Frosinone al vertice delle percentuali sul Lazio ed in Italia degli elettori che condividono il progetto di Matteo Salvini – ha dichiarato il coordinatore provinciale, Nicola Ottaviani, all’esito della pubblicazione dei risultati delle elezioni amministrative per il rinnovo di Palazzo Jacobucci – La Lega ha eletto tre consiglieri provinciali, riportando un gradimento di 258 amministratori su un totale di 1.066 votanti, centrando un obiettivo di radicamento territoriale che, fino a qualche tempo fa, veniva ritenuto impossibile dagli avversari e, anche, da alcuni alleati. Questo non significa poter allentare la concentrazione e il lavoro, nei Comuni e nella società civile ma, al contrario, conferma la necessità di continuare a stare con i piedi ben saldi nel Paese reale, interpretando nel modo migliore il riavvicinamento delle piazze ai campanili e, più in generale, alle istituzioni che governano la Nazione”.

Il risultato finale ha assegnato 3 consiglieri provinciali alla Lega – Salvini premier, 2 a Fratelli d’Italia, 4 al Pd, 2 al Polo Civico, 1 a Provincia in Comune.

COMUNICATO STAMPA