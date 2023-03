Frosinone – Ottaviani (Lega): “Parte l’iter della Roma-Latina. Svolta per tutto il Lazio”

“Approvato dalla Commissione Bilancio, lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativo alla realizzazione della struttura intermodale per il collegamento tra Roma e Latina – è quanto comunicato dal Segretario della Commissione di Montecitorio, l’On. Nicola Ottaviani, relatore della proposta- In particolare l’arteria autostradale metterà in collegamento l’area romana di Tor de ‘Cenci con quella di Latina nord Borgo Piave, risolvendo dopo decine di anni la delicata vicenda che interessa la Pontina, definita una delle strade italiane a più alta incidenza di mortalità e di criticità di carattere ambientale. La infrastruttura, inoltre, permetterà l’allargamento di fatto dell’area metropolitana romana , sotto il profilo dell’utilizzo, da parte di chi vive in provincia di Latina, delle risorse finanziarie e di servizi offerti dalla capitale. Con l’attivazione delle procedure che porteranno alla progettazione e successivamente all’appalto dei lavori-ha commentato il relatore commissione bilancio l’on. Ottaviani-viene centrato un altro degli obiettivi inseriti nella finanziaria di fine anno, fortemente voluti dal Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, a seguito della proficua attività svolta anche dai parlamentari del territorio, l’onorevole Giovanna Miele e il sottosegretario Claudio Durigon, unitamente al consigliere regionale Angelo Tripodi. La filiera territorio locale, regione e governo centrale sta dando frutti e risultati importanti, restituendo una dimensione di concretezza e di efficienza alla politica, spesso assente in passato, proprio sulle grandi infrastrutture”.

COMUNICATO STAMPA

Foto archivio