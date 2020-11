Frosinone – Ottaviani: il Frecciarossa va avanti, come da programma FS

“Le fermate del Frecciarossa nella nostra città, oltre che a Cassino, continueranno a essere una realtà consolidata per il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, dopo che l’AD di FS, Gianfranco Battisti, ha diramato una nota sulla precisazione degli orari e sull’aggiornamento del modello di offerta sui sistemi di vendita – Del resto, il gruppo Ferrovie dello Stato, grazie al cielo, da alcuni anni, occupandosi solo di economia e di libero mercato e non di politica, ha avuto modo di sottolineare, già in passato, come la fermata dell’Alta Velocità a Frosinone sia perfettamente in linea con i parametri del miglior rapporto rispetto all’utenza e ai biglietti staccati verso Bologna, Milano e Torino, malgrado le fisiologiche criticità legate al Covid-19. Lo sviluppo del trasporto veloce è una cosa seria, e passa per le scelte dei migliori manager del Paese, senza improvvisazioni di sorta”.

