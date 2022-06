Frosinone, Ottaviani: ha vinto un metodo. Cade definitivamente un sistema

“Con l’elezione di Riccardo Mastrangeli a sindaco del comune di Frosinone – ha dichiarato Nicola Ottaviani – vince non soltanto il centrodestra, ma un diverso metodo di intendere la politica e l’amministrazione, confermando il progresso e lo sviluppo del capoluogo, in ogni campo, acquisito nel corso degli ultimi 10 anni. Queste elezioni sono state caratterizzate da una inutile e deleteria campagna acquisti, iniziata qualche anno fa, quando qualcuno, all’interno del PD, aveva pensato di acquisire un gruppo dell’allora maggioranza, attraverso la nomina all’Asp di un loro rappresentante, come se la politica ruotasse attorno agli incarichi e non ai progetti. Il voto di domenica ha rappresentato la conferma della maturità dell’elettorato, che ha riconosciuto la validità di dieci anni di buona amministrazione che hanno cambiato il volto urbanistico, culturale e ambientale della città di Frosinone, malgrado il tentativo di fuorviare i nostri cittadini con comizi improvvisati da parte di Zingaretti e Gualtieri, sorpresi dal non trovare più quel retroterra di 15 o 20 anni fa, da letteratura cinematografica. Il sistema di potere, costituito da nomine e prebende attorno a pochi privilegiati del PD, non funziona più e, anzi, si è rivelato un boomerang per tutta la sinistra. La forza della nostra coalizione è derivata anche dalla scelta delle primarie, in alternativa ai soliti riti di spartizioni di pani e di pesci, che fanno parte della preistoria della democrazia. Per i prossimi giorni non ci sarà tempo da perdere, anche perché stanno andando avanti le procedure di gara per i nuovi Piloni, la piazza a largo Turriziani e la variante Casilina, ove si vedranno, a breve, le aperture di cantieri. Anche durante la campagna elettorale, non abbiamo speso tempo in chiacchiere, dando continuità all’azione amministrativa, senza sosta, allo scopo di recuperare i tempi dilatati a seguito della pandemia, ricevendo una enorme gratificazione da parte dell’elettorato”.

COMUNICATO STAMPA