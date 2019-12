Frosinone – Ottaviani: dal Prefetto un atto di chiarezza

“Il Prefetto ha riportato la riflessione nel perimetro corretto, cancellando polemiche e discussioni inutili ‘sul sesso degli angeli’ – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – Non vi è alcuna nuova moschea da realizzare a Frosinone, ma solo il trasferimento dell’attuale luogo di culto dei cittadini islamici, da un sottoscala di Via Maria, ad un edificio più adeguato in una altra zona del Capoluogo, laddove dovessero sussistere le condizioni urbanistiche con parcheggi e strade. È stata, infatti, solo l’assenza di queste condizioni urbanistiche che non ha permesso l’istruttoria e la definizione del progetto del centro di culto in Via America Latina, dove forse sarebbe necessario e più utile, invece, l’ampliamento della scuola Ignazio De Luca, con i relativi servizi”.

COMUNICATO STAMPA

