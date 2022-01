Frosinone, Ottaviani convoca i presidi per la situazione del covid

Il Sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, in attesa che il Governo si pronunci sulle richieste provenienti da varie zone e regioni del Paese, circa lo spostamento della riapertura delle scuole, a seguito del peggioramento della diffusione del virus covid-19, ha convocato i dirigenti scolastici di tutti i plessi di ogni ordine e grado presenti in città, per ricevere un aggiornamento sulla percentuale di alunni e docenti, attualmente positivi, negli istituti di riferimento. La riunione si terrà sabato pomeriggio alle 18.30 presso la nuova sede comunale di Palazzo Munari, per valutare ogni iniziativa volta alla tutela delle condizioni di sicurezza sanitaria, analizzando i dati forniti dalle famiglie degli studenti e dai singoli referenti scolastici. “Malgrado la babele normativa e l’assenza di conforto da parte del Governo e, soprattutto, del Ministro della Pubblica Istruzione – ha dichiarato il Sindaco del capoluogo, Nicola Ottaviani – vogliamo avere il quadro effettivo della situazione epidemiologica nei singoli plessi scolastici del territorio, essendo pronti ad ascoltare le eventuali richieste dei dirigenti scolastici, a poche ore dall’entrata in vigore delle nuove norme, che prevedono le chiusure e la Dad, in caso di presenza di alcuni numeri di positivi”.

COMUNICATO STAMPA

