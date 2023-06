Frosinone, ospitalità temporanea: online il bando rivolto alle strutture private

Il Comune di Frosinone, in qualità di capofila del Distretto B, mediante l’assessorato al welfare di Fabio Tagliaferri comunica che è stata pubblicata, all’indirizzo https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_550967_876_1.html, la manifestazione di interesse rivolta a titolari di strutture private del territorio (B&B, alberghi…) per la sottoscrizione di una convenzione destinata all’accoglienza temporanea in emergenza di persone per le quali è intervenuto il servizio di Pronto Intervento Sociale.

Oggetto della manifestazione di interesse è, infatti, l’individuazione di uno o più soggetti disponibili a garantire il servizio di accoglienza per situazioni di emergenza, della durata massima di 72 ore, in favore di persone sole e nuclei familiari, anche con minori, intercettate dal servizio di Pronto Intervento Sociale dell’Ambito territoriale sociale. L’accoglienza temporanea in emergenza assicurata della struttura convenzionata dovrà garantire i servizi alberghieri essenziali per accettazione/accoglienza, alloggio e fruizione degli spazi comuni e ristorazione. L’accoglienza temporanea in emergenza prevista per le 72 ore di intervento sarà remunerata dal Comune di Frosinone, in qualità di Capofila dell’ATS FrB, a valere sulle risorse del progetto PON Inclusione di cui all’Avviso 1/2021 PrInS, previa fatturazione elettronica (mensile) delle prestazioni realizzate presso la struttura convenzionata. La sede della struttura oggetto di convenzionamento dovrà essere ubicata nel territorio del Distretto (Comuni di: Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli e Villa Santo Stefano).

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Frosinone entro venerdì 16 giugno 2023. In caso di valutazione positiva, l’ente manifestante sarà chiamato a sottoscrivere formale convenzione con il Comune di Frosinone con validità dal giorno di sottoscrizione al 31/12/2023, salvo proroghe del progetto PON Inclusione di cui all’Avviso 1/2021 PrInS definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

È possibile richiedere informazioni all’indirizzo segreteria@distrettosocialefrosinone.it.

COMUNICATO STAMPA