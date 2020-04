Frosinone – Ospedale Spaziani, una canzone dei Beatles per le vittime del Covid-19 (VIDEO)

Momento toccante oggi presso il reparto malattie infettive, dell’ ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove il personale medico e sanitario, ha voluto omaggiare le vittime del Covid-19, intonando la canzone dei Beatles Let it be. Tanta la commozione dei partecipanti, resa ancora più significante dalla lettura di una poesia, che rimarca in maniera chiara e decisa la tristezza in cui questo maledetto virus strappa la vita delle persone che colpisce. Parole che sanno di sconforto, di dolore, ma anche di speranza, e che evidenziano tutta la solidarietà e l’ umanità degli angeli dello Spaziani.

