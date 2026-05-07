Frosinone – Ospedale Spaziani: I dipendenti di una ditta esterna denunciano criticità e chiedono l’intervento della Asl

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del SAFR sindacato autonomo esercitante nella provincia di Frosinone.

Negli ultimi mesi abbiamo raccolto le testimonianze di un nutrito gruppo di dipendenti di una nota ditta del nord, che svolge il servizio di ausiliariato e sanificazioni presso l’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Ad attirare la nostra attenzione sono state soprattutto le lamentele dei lavoratori per come viene gestito internamente il cantiere. A detta dei lavoratori, ci sarebbe in atto un comportamento discriminatorio nei confronti di alcuni di loro, che va dell’esclusione dei turni aggiuntivi ad una stilatura dei turni poco incline alle esigenze dei dipendenti, e molte volte assegnati più a mo di dispetto. Proprio per questo, i lavoratori in questione, chiedono che ad Intervenire sia l’azienda sanitaria, casomai organizzando un tavolo tecnico, durante il quale si possa discutere delle problematiche dei dipendenti.

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