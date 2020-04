Frosinone – Ospedale Spaziani: Consegnati trenta nuovi posti letto per malati COVID 19

Altri trenta posti letto all’ Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Nei giorni scorsi infatti, i reparti destinati al ricovero dei pazienti risultati positivi al Covid-19, sono stati ulteriormente potenziati, in modo da far fronte in maniera più efficace alla diffusione del batterio epidemico. Inoltre è stato dirottato presso il nosocomio del capoluogo, un numero di personale sanitario importante. Decine di unità tra infermieri, operatori socio sanitari ed ausiliari, vincitori del concorso all’ ospedale Spallanzani di Roma.

