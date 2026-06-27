Frosinone – Ospedale Spaziani, ascensore nel mirino, Campoli: “Un cartello non basta”

All’Ospedale Spaziani di Frosinone continua il dibattito sulle criticità legate ai servizi interni. Dopo la denuncia pubblica del Sindaco di Fumone Matteo Campoli, che aveva acceso i riflettori sui disagi causati dagli ascensori fuori servizio, arriva un primo segnale: sulla Palazzina Q è stato affisso un cartello che vieta il trasporto di merci, materiali e carichi con uno degli impianti.

Un provvedimento che, se da un lato potrebbe rappresentare una risposta alle segnalazioni dei giorni scorsi, dall’altro apre nuovi interrogativi sulla gestione delle attività ospedaliere.

L’ascensore interessato, infatti, serve anche il quarto piano dove è collocato il reparto di Dialisi. Da qui nasce la domanda: in che modo saranno garantiti il trasporto e la movimentazione dei materiali sanitari indispensabili per il regolare svolgimento delle cure?

Una questione che riguarda direttamente pazienti particolarmente fragili e il personale sanitario, chiamato ogni giorno a garantire assistenza in condizioni spesso complesse.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema della manutenzione delle infrastrutture ospedaliere e della necessità di interventi rapidi e risolutivi. Secondo chi ha sollevato il caso, un semplice cartello non può rappresentare una soluzione definitiva a problemi che incidono sull’organizzazione dei servizi e sulla qualità dell’assistenza.

L’auspicio è che l’Azienda sanitaria possa fornire chiarimenti sulle misure adottate e sui tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità degli ascensori, così da garantire sicurezza ed efficienza