Frosinone, operazione della Polizia Locale contro i reati ambientali

La Polizia Locale di Frosinone, coordinata dal comandante Dino Padovani, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio per l’accertamento degli illeciti ambientali e sulla scorta di talune segnalazioni, ha rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti, anche speciali, in Via Mola D’Atri. Il deposito di grosse quantità ha interessato una vasta zona.

Sul terreno risultavano abbandonati, per lo più, rifiuti di materiale da costruzione e demolizione, nonché rifiuti edili. Alcune tracce hanno permesso la riconducibilità dei rifiuti abbandonati a una persona che è stata quindi rintracciata. Da successivi accertamenti, è emerso che lo stesso soggetto, a conferma dei sospetti maturati, aveva, da poco, realizzato interventi edili di ristrutturazione di un immobile nel capoluogo. Il presunto responsabile è stato quindi deferito alla Autorità Giudiziaria.

Il proprietario del terreno, nel frattempo, ha provveduto allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul proprio terreno e addebiterà le spese al materiale responsabile del reato. Al fine di evitare futuri abbandoni di rifiuti, il proprietario ha provveduto a recintare il terreno.

“La protezione dell’ambiente in cui tutti noi viviamo è fondamentale perché si riflette direttamente sulla salute pubblica, sul decoro e sulla sicurezza del territorio – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Chi commette reati ambientali danneggia gli sforzi congiunti di cittadini e Amministrazione per mantenere Frosinone pulita, mettendo a repentaglio il benessere della comunità. A nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, desidero esprimere un sentito ringraziamento agli agenti della Polizia Locale per le operazioni portate a termine in difesa del nostro territorio”.

“La tutela ambientale è una priorità dell’amministrazione – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – L’abbandono incontrollato dei rifiuti non solo inquina e deturpa il paesaggio urbano, ma compromette anche la qualità della vita dei cittadini. Il Comune di Frosinone proseguirà con determinazione nell’attuare tutte le misure necessarie per contrastare questi comportamenti illegali e per proteggere l’ambiente in cui viviamo”.

