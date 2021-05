Frosinone, open day vaccini. Tutti promossi alla Villa

Grande partecipazione, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, all’open day del vaccino AstraZeneca che si è svolto domenica alla Villa Comunale. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Frosinone, su indicazione del sindaco, Nicola Ottaviani, in collaborazione con la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e il segretario provinciale dott.ssa Caterina Pizzutelli, rientrava nell’ambito della profilassi straordinaria contro il SARS-CoV-2, mediante l’inoculazione del siero anglo-svedese, promossa dalla Regione Lazio.

Trecento le dosi inoculate nel corso della mattinata dai medici di famiglia aderenti (Caterina Pizzutelli; Manuela Carli; Roberta Truglia; Idamaria Marini; Antonio Altobelli; Claudio Santodonato; Franco Rodorigo; Giovanni Di Mauro; Lucia Cesira Clemente; Renato Genovesi; Antonino Ruta; Peter Giansanti; Alessia Di Mario; Giuseppe Nobili; Paolo Sementilli) ai propri assistiti, tutti di età compresa tra i 40 e 78 anni. Quanti hanno ricevuto il siero avevano prenotato il proprio turno, in precedenza, direttamente presso uno dei professionisti partecipanti all’open day.

“I medici del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – si sono rivelati, ancora una volta, medici di frontiera e non camici da tastiera, schierandosi in prima persona a favore dei bisogni materiali della nostra popolazione, soprattutto quella che nutriva maggiori aspettative per l’inoculazione del vaccino. Naturalmente, la collaborazione istituzionale con la Asl è risultata evidentemente proficua, in particolar modo con la dottoressa Pierpaola D’Alessandro che ha potuto constatare personalmente come le infrastrutture del capoluogo si prestino a una importante polifunzionalità. Continueremo a replicare questi open day “pro vax” anche per il futuro, se dovessero continuare ad arrivare i vaccini in dosi sufficienti, sempre grazie all’apporto dei nostri medici. E poi, la mia nota aggiuntiva, particolarmente lieta, per questo fine settimana, è rappresentata dal fatto che, finalmente s è aperta anche la finestra per la mia fascia età di vaccinazione e, quindi, appena lo slot della piattaforma lo permetterà, sarò felicissimo di ricevere quella punturina salutare, il prima possibile”.

Le inoculazioni alla Villa si sono svolte con grande rapidità, con tempi di attesa pressoché inesistenti; soddisfazione è stata espressa dai cittadini che, anche in questa occasione, hanno sottolineato l’importanza di avere accanto la rassicurante figura del proprio medico di famiglia, professionista sanitario che, più di ogni altro, conosce e ascolta le esigenze dei propri pazienti.

