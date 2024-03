Frosinone – Onorevole Rossi: “Ottimo lavoro sinergico tra istituzioni nell’indagine sull’omicidio di via Moro”

Dichiarazione dell’onorevole Maria Veronica Rossi, deputato della Lega al Parlamento europeo: “La sinergia tra istituzioni ha portato risolvere in poche ore e a delineare i contorni dell’omicidio di via Aldo Moro. Un importante lavoro di squadra cui va il mio plauso e che rassicura tutti sulla presenza dello Stato sul territorio. La procura e le forze dell’ordine, dal punto di vista investigativo, hanno agito in maniera impeccabile e il contributo del Comune di Frosinone è stato fondamentale, mettendo a disposizione le immagini dei propri circuiti di videosorveglianza pubblica. Gli investimenti fatti negli anni dall’ex sindaco Nicola Ottaviani e dall’attuale sindaco Riccardo Mastrangeli si stanno rivelando una mossa giusta. Certo, poi, bisogna interrogarci tutti sul perché accadano questi episodi. Va fatta una riflessione profonda che va alla radice del nostro sistema sociale e che non può non coinvolgere tutti. I cittadini hanno diritto di vivere in sicurezza e di vivere in una società in cui il rispetto delle regole e delle leggi sia il caposaldo da cui partire. E’ un lavoro al quale nessuno di noi può sottrarsi. In ultimo voglio esprimere solidarietà ai titolari dello Shake bar. Sono anch’essi vittime di questa situazione e a loro va l’invito ad andare avanti nel loro lavoro, perché piccole imprese come la loro costituiscono la spina dorsale del Paese”.

COMUNICATO STAMPA