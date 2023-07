Frosinone – Onorevole Rossi: “Incontro proficuo con il dg dell’Asl Aliquò. La sinistra faccia un esame di coscienza”

L’onorevole Maria Veronica Rossi, deputato della Lega al Parlamento europeo, ha incontrato questa mattina, insieme al sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca, e al consigliere comunale della città ernica e consigliere provinciale, Giuseppe Pizzuti, il direttore generale dell’Asl, Angelo Aliquò, per parlare della situazione della sanità in provincia di Frosinone e, soprattutto, delle prospettive anche alla luce delle polemiche degli ultimi giorni.

“E’ stato un incontro molto interessante – ha detto l’eurodeputato Rossi – Il direttore generale Aliquò ci ha illustrato le criticità, che sono legate principalmente alla penuria di personale, ma anche le eccellenze, che sono tante, dell’Azienda sanitaria. Ha ribadito il suo impegno a risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche e ha prospettato delle soluzioni davvero importanti per l’Asl come la realizzazione di un polo specialistico per Alatri che va nella direzione di una valorizzazione piena dell’ospedale”.

“Poi, voglio tornare a ribadire un concetto espresso pochi giorni fa. La situazione dell’organizzazione dei servizi sanitari in Ciociaria è frutto delle decisioni prese, durante la passata legislatura regionale, dal Partito democratico, dal Movimento 5 Stelle, da Nicola Zingaretti e da Alessio D’Amato con la solita stucchevole grancassa di Sara Battisti, di Mauro Buschini e dei loro sostenitori. Se oggi nella Asl di Frosinone ci sono delle carenze di personale è colpa del Pd, del M5S, di Zingaretti, di D’Amato, di Buschini e Battisti per le decisioni che hanno preso; se ci sono dei reparti a rischio chiusura nei nostri ospedali è colpa del Pd, del M5S, di Zingaretti, di D’Amato, di Buschini e di Battisti perché la gestione della politica sanitaria, fino a ieri, è stata in capo a loro. E’ francamente assurdo l’atteggiamento di Sara Battisti che, oggi, scende in piazza assieme ai suoi amici a fare da capopopolo di una protesta senza senso, perché se dei problemi ci sono nella sanità provinciale la colpa è ascrivibile solamente alla loro gestione. E’ impossibile addossare al centrodestra e al presidente Rocca delle responsabilità su scelte e decisioni che lui non ha preso. Al contrario l’ottimo presidente Rocca sta lavorando in silenzio e con grande impegno per dare finalmente alla sanità ciociara il riconoscimento e la dignità che merita. A Sara Battisti e ai suoi amici consiglierei un esame di coscienza sui disastri che hanno compiuto e per le macerie che hanno lasciato ai cittadini di questa provincia nella sanità e non solo”.

COMUNICATO STAMPA