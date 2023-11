Frosinone, online le graduatorie provvisorie bonus energia

Il Comune di Frosinone, capofila del distretto B, mediante l’assessorato al welfare di Fabio Tagliaferri, comunica che è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie provvisorie denominate “Bonus Energia Decreto Aiuti Bis – No” e “Bonus Energia Decreto Aiuti Bis – Si”. Le graduatorie, recanti il codice identificativo (ID) dell’istanza, il relativo valore ISEE e l’esito della stessa (istanza ammessa al contributo oppure non ammessa per esaurimento dei fondi disponibili), sono pubblicate sul sito del distretto (www.distrettosocialefrosinone.it) e sui siti dei Comuni del Distretto Sociale B di Frosinone.

Fino alle ore 12 del 29 novembre 2023, i richiedenti interessati potranno presentare, avverso alle graduatorie provvisorie così formate, formale richiesta di rettifica ai fini del riconoscimento del beneficio “Bonus Energia” una tantum di euro 150. Decorsa la scadenza, in assenza di istanze di rettifica, le graduatorie “Bonus Energia Decreto Aiuti Bis – No” e “Bonus Energia Decreto Aiuti Bis – Si”, passeranno da provvisorie a definitive. Successivamente si procederà a liquidare il beneficio agli aventi diritto. Per informazioni è attivo esclusivamente il seguente contatto email: bonusenergia@distrettosocialefrosinone.it. Non sono pertanto più attivi i precedenti riferimenti telefonici.

COMUNICATO STAMPA