Frosinone, online l’avviso trasporto scolastico studenti con disabilità

.Fino all’8 settembre sarà possibile presentare domanda per l’attivazione del servizio di trasporto scolastico rivolto agli studenti con disabilità frequentanti istituzioni scolastiche secondarie di II grado, statali o paritarie o percorsi di istruzione e formazione (anno scolastico  2025/2026). L’avviso regionale, diffuso mediante l’assessorato all’istruzione coordinato da Mario Grieco, è disponibile all’indirizzo

https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=70775&CSRF=323400f0c46578e8c1541b852075319c.

Le istanze dovranno essere inoltrate in busta chiusa con la dicitura “Trasporto Scolastico Studenti con Disabilità II Ciclo – A.S. 2025/2026” tassativamente presso l’ufficio di Protocollo Generale (piazza VI dicembre) o in forma telematica a mezzo posta certificata (pec@pec.comune.frosinone.it), entro il giorno 8 settembre 2025 e dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il Modulo (Allegato A), che è possibile scaricare dal link indicato.Il servizio pubblica istruzione si riserva di valutare le richieste pervenute e di organizzare il trasposto scolastico sulla base del proprio assetto organizzativo e in relazione alle necessità lavorative del nucleo familiare di riferimento.Per informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio pubblica istruzione ai seguenti recapiti: 0775/2656261/6679 o presso la sede dell’ufficio, in piazza VI dicembre, il mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.

