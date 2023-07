Frosinone, online il bando per il cinema alla Villa comunale

Saranno aperti fino a lunedì 10 luglio (ore 12) i termini per la presentazione delle domande in risposta alla manifestazione di interesse per la rassegna del Cinema all’aperto alla Villa comunale dal 17 luglio al 3 settembre.

L’avviso pubblico è riservato agli operatori economici di imprese specializzate in servizi di cinematografia.

Le proiezioni saranno effettuate nello spazio retrostante la Casa De Matthaeis, nel mese di luglio solo nelle giornate di lunedì e martedì, lasciando all’organizzatore la scelta delle serate da proporre nel programma, durante il mese di agosto sino al 3 settembre.

L’individuazione dell’operatore economico avverrà tenendo conto del progetto presentato e anche dell’offerta sul prezzo del biglietto di vendita. L’amministrazione, infatti, tra i criteri di valutazione, ha inserito un prezzo del biglietto praticato al pubblico non superiore ad € 4.00, con previsioni di sconti per le famiglie.

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 di lunedì 10 luglio 2023. Per partecipare alla manifestazione di interesse, ciascun concorrente dovrà far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre la scadenza, tramite il servizio postale, corriere autorizzato o mediante consegna a mani all’Ufficio protocollo del Comune di Frosinone, Piazza VI Dicembre, 03100 Frosinone, il plico chiuso contenente all’interno tre buste separate. Per informazioni, è possibile consultare l’avviso al seguente indirizzo: https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_552508_876_1.html

