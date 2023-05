Frosinone, online il bando per il chiosco-bar del Parco Matusa

Il Comune di Frosinone intende procedere all’assegnazione per la concessione d’uso e la gestione di un chiosco-bar all’interno del Parco Matusa. Il relativo bando di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_550279_876_1.html . La procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di un’attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande all’interno del Parco scadrà il 30 maggio alle ore 24.

L’oggetto della concessione è composto da un chiosco-bar, un locale uso deposito e dall’area pertinenziale attigua da utilizzarsi con esposizione di tavolini ed eventuale realizzazione di dehors in deroga alle prescrizioni del vigente Regolamento comunale in materia; da un’area pertinenziale all’interno del giardino oltre ai servizi igienici antistanti. È possibile, inoltre, realizzare un piccolo locale deposito prefabbricato di circa mq 30 accanto al chiosco.

Il chiosco-bar è ubicato nella porzione laterale del giardino, ed è accessibile dai tre ingressi di Piazza dei Martiri di Valle Rotonda (ingresso principale), via Superga ingresso lato Ovest e via Piero Gobetti ingresso lato Sud.

Il chiosco-bar potrà essere aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre, con il diritto di esclusiva per la somministrazione di bevande in occasione di eventi speciali promossi dall’Amministrazione Comunale. L’affidamento degli immobili avrà durata di 3 anni con eventuale rinnovo non tacito per ulteriori tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Sarà scelta l’offerta che, sommati i punteggi dell’offerta tecnica e di quella economica, avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100. La valutazione sarà effettuata da una Commissione di gara appositamente costituita.

Il plico, con i documenti richiesti, dovrà pervenire al Protocollo del Comune (piazza VI Dicembre) entro il 30 maggio alle ore 24:00, a pena di esclusione, mediante raccomandata A/R del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano dei plichi. La ricevuta attestante l’avvenuta consegna è quella rilasciata dall’Ufficio Protocollo.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Sviluppo Economico, ai seguenti riferimenti email e telefonici: mauro.turriziani@comune.frosinone.it; 0775/2656635; 0775/2656646.

