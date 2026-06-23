Frosinone, oltre 51 mila euro per le attività socioeducative e i centri estivi dedicati ai minori

Il Comune di Frosinone è tra gli enti beneficiari del finanziamento destinato al potenziamento delle attività socioeducative rivolte ai minori per l’anno 2026. Con decreto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla città di Frosinone sono stati assegnati 51.447,77 euro per sostenere iniziative educative, ricreative e sociali, in continuità con le attività già promosse dall’Amministrazione negli anni precedenti.

Le risorse rientrano nel Fondo nazionale istituito per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e per rafforzare l’offerta di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e attività educative e ricreative destinate ai minori.

“Si tratta di un finanziamento importante che consentirà di ampliare e qualificare le opportunità educative e di socializzazione offerte ai nostri giovani durante il periodo estivo e non solo – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Investire sui bambini e sui ragazzi significa investire sul futuro della comunità. L’Amministrazione continuerà a sostenere tutte le iniziative capaci di favorire la crescita, l’inclusione e il benessere delle nuove generazioni, offrendo al contempo un concreto supporto alle famiglie”.

“Queste risorse rappresentano un’opportunità preziosa per rafforzare i servizi educativi e le attività rivolte ai minori sul territorio – ha dichiarato l’assessore alla pubblica istruzione Mario Grieco – I centri estivi e i progetti socioeducativi svolgono un ruolo fondamentale sia dal punto di vista formativo che sotto il profilo della socializzazione. L’obiettivo è garantire ai ragazzi esperienze di qualità, inclusive e stimolanti, affiancando concretamente le famiglie nel percorso di crescita e formazione dei più giovani”.