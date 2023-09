Frosinone, ok all’efficientamento energetico della “Maiuri”

Attenzione all’ambiente, al risparmio e al comfort degli utenti: su queste direttrici, come da indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, si muoverà l’intervento di efficientamento energetico della scuola primaria “Amedeo Maiuri”.

L’intervento, fortemente voluto dall’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi, avverrà secondo il progetto redatto dall’ufficio comunale per un costo complessivo di 130.000 euro, finanziato tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“L’amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – intende continuare a promuovere comportamenti e abitudini innovative a favore dell’ecosistema e a tutela della salute di tutti i cittadini. Il tema ambientale, inoltre, è legato a doppio filo con lo sviluppo socioeconomico e l’incremento della qualità della vita. Numerosi interventi di efficientamento energetico sono stati già portati avanti negli edifici pubblici e scolastici del capoluogo: l’obiettivo, anche nel caso dei lavori che saranno condotti nel plesso di via Arno, è di incrementare la sostenibilità energetica e ambientale, diminuendo le spese dei costi di gestione e aumentando gli standard di comfort per alunni, personale docente e non docente”.

“L’attenzione all’ambiente e al risparmio energetico, da parte dell’amministrazione comunale, è altissima – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi –

I temi dell’efficientamento e del risparmio energetico, vista anche la congiuntura economica che il Paese sta vivendo, sono prioritari. L’Amministrazione Mastrangeli sta portando avanti un programma di interventi rivolto, in modo particolare, al miglioramento della fruibilità delle attrezzature scolastiche esistenti sul territorio comunale, dei servizi e del completamento degli stessi mediante un insieme di interventi specifici e mirati.

In questo programma si inserisce l’intervento di efficientamento energetico della scuola elementare “Maiuri”. Nel dettaglio – ha proseguito l’assessore Retrosi – si prevede il rifacimento con relativo isolamento termico del pacchetto di copertura non strutturale del corpo centrale della scuola. È previsto il rifacimento del pacchetto non strutturale della copertura piana e realizzazione di un nuovo pacchetto della tipologia a tetto rovescio. Sarà poi posata una scossalina metallica sui parapetti esistenti della copertura oggetto di intervento, al fine di eliminare l’insorgere di fenomeni di dilavamento delle acque meteoriche sulle facciate della scuola ed evitare, altresì, infiltrazioni d’acqua nelle murature sottostanti”.

Comunicato stampa