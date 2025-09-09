Frosinone, oggi la consegna della card ai caregiver familiari del DIstretto B

A Frosinone la consegna della Card del Caregiver ai caregiver familiari dei 23 Comuni del Distretto Sociale B. Oggi martedi 9 settembre, a partire dalle ore 10.30, la Villa comunale di Frosinone ospiterà la manifestazione “Perché sei un essere speciale ed io avrò CURA di te”, un evento dedicato al riconoscimento del ruolo fondamentale dei caregiver familiari.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente del Distretto Sociale B di Frosinone, Francesca Campagiorni e condivisa da Regione Lazio e ASL di Frosinone, rappresenta un traguardo importante: saranno infatti consegnati i tesserini di riconoscimento “Card del Caregiver” ai caregiver familiari dei 23 Comuni del territorio, già formalmente riconosciuti dall’UVMD distrettuale.

Un percorso complesso, frutto del lavoro congiunto dell’Ufficio di Piano distrettuale, dei Comuni coinvolti e dell’Azienda sanitaria, ha permesso di riconoscere ufficialmente lo status di caregiver a circa 400 familiari, che ogni giorno si prendono cura di persone con disabilità o non autosufficienti. L’iniziativa rientra nella cornice della Legge regionale n. 5/2024, che riconosce formalmente la figura del caregiver familiare e introduce misure di sostegno, anche economiche, in suo favore.

Durante la mattinata saranno attivi diversi servizi, come l’Info Point Caregiver a cura dell’ASP Frosinone, con informazioni su sportelli e servizi di supporto psicologico; il Camper della Salute della Cooperativa OSA, per screening gratuiti (parametri vitali ed ECG); servizio di interpretariato LIS per garantire piena accessibilità.

Non mancheranno momenti di condivisione e confronto.

“Questa giornata rappresenta il punto di arrivo di un percorso di grande impegno, ma soprattutto un segno concreto di vicinanza verso chi, ogni giorno, si prende cura con amore e dedizione di un familiare fragile – ha dichiarato il Presidente Campagiorni – Con la Card del Caregiver familiare riconosciamo formalmente il loro ruolo e rafforziamo la rete dei servizi di supporto, perché nessuno si senta solo”.

Questo il programma: ore 10.30 Accoglienza ospiti; ore 11, saluti e interventi istituzionali: Presidente del Distretto Sociale B Frosinone, Francesca Campagiorni; Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli; Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano; Assessore al Welfare – Servizi Sociali del Comune di Frosinone, Alessia Turriziani; Direttore Generale ASL Frosinone, Arturo Cavaliere; Presidente Commissione Sanità Regione Lazio, On. Alessia Savo; Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli. Ore 11.45, testimonianza “Istantanee di un Caregiver familiare”; ore 12, concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diretta dal Maestro Direttore Donato Di Martile; esecuzione del brano “La Cura” da parte della cantante Anuhel. Ore 12.30, consegna delle Card Caregiver.

Sarà garantito il servizio di interpretariato italiano – LIS. Per informazioni: 0775.2656207; cardcaregiver@distrettosocialefrosinone.it.