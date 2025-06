Frosinone, nuovo sito istituzionale: la precisazione dell’assessore Vicano

“Spiace non dare il giusto valore, colto su alcuni articoli apparsi online, all’ottimo lavoro effettuato dall’ufficio comunale Ced, a partire dalla responsabile Valentina Tagliaferri, e dall’azienda specializzata che, con l’indirizzo dell’amministrazione comunale, ha portato alla realizzazione di un nuovo sito istituzionale, pensato per rendere il rapporto tra cittadino ed ente più inclusivo, facile, veloce, diretto – ha dichiarato l’assessore a innovazione tecnologica e smart city Laura Vicano – È doveroso, dunque, fare alcune precisazioni.

Innanzitutto, il sito comune.frosinone.it non è rimasto offline per tre giorni. La manutenzione, che permetteva comunque agli utenti di accedere ai servizi essenziali, è durata un giorno e mezzo. In questo lasso di tempo, sono stati effettuati tutti i controlli, le configurazioni e le validazioni post-migrazione: affermare che una migrazione possa avvenire ‘in poche ore’ significa fare riferimento esclusivamente al cambio dei DNS, che rappresenta una fase puramente tecnica e automatica, ma non considera le successive attività fondamentali per la sicurezza, la conformità normativa (accessibilità, privacy) e l’adeguata erogazione dei servizi online.

Il Comune di Frosinone ha affidato l’appalto tramite richiesta di offerta sulla piattaforma MEPA dall’allora Responsabile CED che ha definito i criteri e le scelte tecnologiche, secondo le norme di legge.

L’azienda appaltatrice è una società nota a livello nazionale nel settore dei servizi digitali della pubblica amministrazione, qualificata ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) a garanzia di altissimi livelli sotto il profilo di qualità e sicurezza e fornitrice di diverse centinaia di comuni in tutta Italia, oltre che in provincia di Frosinone.

Attualmente, il Comune di Frosinone ha speso circa il 30% del budget ottenuto tramite PNRR.

Il restante 70% sarà utilizzato per ulteriori servizi e attività di digitalizzazione.

Da sottolineare, inoltre, che Frosinone ha speso (per lo sviluppo del sito, i servizi, la manutenzione triennale, gli interventi correttivi…) molto meno di tanti altri comuni, di pari dimensione o addirittura con meno abitanti.

Per quanto riguarda l’accessibilità, il nuovo sito web dell’ente, oltre a essere adeguato alle linee guida AGID, supera già il test di validazione di accessibilità più rigoroso nel settore. Da notare, inoltre, che il nuovo sito, che risulta conforme al 100% su tutti i requisiti previsti dal bando PNRR, rappresenta l’avvio di un progetto di digitalizzazione più ampio, che prevede l’introduzione progressiva di algoritmi di intelligenza artificiale, anche in conformità con le direttive in materia di privacy.

Il sito utilizza WordPress, attualmente la piattaforma di progettazione di siti web più utilizzata al mondo e la più utilizzata dalla PA, secondo dati dell’Agenzia per l’Italia digitale. WordPress detiene la più numerosa comunità di sviluppatori a livello globale: è la soluzione open source più performante e sicura.

Infine – ha concluso l’assessore Vicano – per quanto riguarda le vecchie pagine indicizzate dai motori di ricerca, è in corso un’attività manuale di reindirizzamento delle URL. A oggi, sono già state gestite circa 1.200 pagine su 1.500, al fine di mantenere la continuità informativa e migliorare il posizionamento SEO”.

COMUNICATO STAMPA