Frosinone, nuovo orario estivo per i bus

È in vigore l’orario estivo del trasporto pubblico locale, attraverso le autolinee del gestore, Cialone Tour spa. Va sottolineato il fatto che la flotta dei veicoli, seguendo le indicazioni della programmazione ambientale dell’amministrazione Ottaviani, è interamente ecologica.I 21 automezzi della flotta del Tpl sono, infatti, tutti euro 6, dotati di cabina cardioprotetta con defibrillatore, telecamere interne, pedana per accesso persone diversamente abili, geolocalizzazione e app dedicata che, in diretta, comunica all’utenza l’arrivo del mezzo, con i relativi orari di tutte le linee. Inoltre, la tabella dei percorsi dei mezzi è stata aggiornata in modo da poter coincidere con le partenze e gli arrivi dei treni che, con la fermata Tav, sostano a Frosinone. Sono sei, infatti, le navette inserite all’interno della programmazione delle corse, proprio in corrispondenza degli orari sia dei treni superveloci, sia dei regionali più frequentati. ORARIO ESTIVO dal 09/06/2021 LINEA D: Capolinea P.za Pertini – Stazione – V. Marittima – C. Sportivo – V. Aldo Moro – P.le De Matthaeis -V. M.T. Cicerone (Villa Comunale) – V. Madonna della Neve – SS.214 per Casamari *Via Maria (Via Tiburtina) – P.le De Matthaeis – V.le Roma -V. M. Minghetti – P.le V. Veneto – C.so della Repubblica – P.za VI Dicembre – L. go S. Antonio – P.za Gramsci – V.A. Latina – P.Pertini -6:25-7:05-7:25-7:50*- 8:15-8:45-9:25*-9:55-10:30*-11:00-11:55-12:25*-13:05-13:30-14:00-14:35-15:00-15:40-16:10- 17:05*-18:00*-18:40-19:15*-19:50-(*non transitano per via Maria) Corse festive: : 07:40-09:15-10:35-12:55-16:00-17:15-18:35-21:00 LINEA E: Capolinea P.za Pertini – Stazione – V. Verdi – V. A. Latina – P.Gramsci – S. Antonio – Via F. Ardeatine – V. Garibaldi – V. Roma – P.le De Matthaeis – Via Tiburtina- *Via Maria S.S. per Casamari – Via Mad. Della Neve -Via M. T. Cicerone (Villa Comunale) – Via Adige – Campo sportivo – V. Marittima – V.Don Minzoni P.Pertini -6:00-06:45-7:10-7:35*-7:55*-8:20-9:15-10:10-10:45*-11:25-12:00-12:45- 13:40-14:05-14:30*-15:20-16:15-16:55-17:30*-18:30*-19:00-19:30*-20:00-21:00* (*non transita in Via Maria) Corse festive: 08:30-09:55-11:00-12:15-13:40-14:50-15:20-16:45-18:00-19:15-20:15 LINEA B: Capolinea P.za Pertini–Stazione – V. Puccini -V.Marittima – V.le Europa –V.A. Fabi A.S.L.*V. Le Noci (inversione) V. Le Noci – Aeroporto – Via A. Fabi – Via Cavoni – Via M. della Neve – Via Tiburtina P.le De Matthaeis – V.le Roma – C.so della Repubblica – V.le Mazzini – C.Sportivo – Via Marittima P.Pertini –7:10*-7:35*°-8:20**-9:10**-10:00-10:55-11:30*-12:45**-13:35*-14:40**-15:25**-16:15*-17:10- 18:20*-19:25** (*corse prolungate Via le Noci) (°corsa prolungata Elicotteri Mer. Agusta ) (**corse prolungate C.Commerciale Le Sorgenti) Corse domenicali e festive: : 08:20**-11:15**-16:15**-20:05** LINEA C: Capolinea P.za Pertini – Stazione – Via Marittima – V.le Mazzini – S. Antonio – V. F. Ardeatine – V. Garibaldi-V.le Roma – P.le De Matthaeis – Via Tiburtina – Mad.della Neve – Via Cavoni – Aeroporto – *Via Le Noci – Via A. Fabi – A.S.L.-P.Pertini 6:20*-6:45*-7:35*-8:15-9:05-9:40**-10:35**-11:35- 12:10*-13:05**-14:10-15:00-15:50**-17:00-18:20**-19:10*-20:20 (*corse prolungate Via Le Noci) (**corse prolungate C.Commerciale Le Sorgenti) Corse domenicali e festive: 10:05**-11:50**-13:30**-17:35**-19:20** LINEA 6: Capolinea P.za Pertini – Stazione – Via Caravaggio – V.Selvotta – V.Enrico Fermi (MercedesABB.SACE) -Via Ecetra(Carloni)-Str.Morolense- Monti Lepini – V.Le Rase – V.Severino Gazzelloni – C.So Lazio-V.San Giuliano – V.Gaeta – V.Pratillo – V.Colle del Vescovo – V.Fornaci – V.Colle Timio-V.Severino Gazzelloni-V.Le Rase – C.so Lazio – sottopasso – V.Puccini-V.Mascagni. 7:00-8:35-10:40-12:35- 14:30-16:30-18:15 LINEA 7/A: Capolinea P.za Pertini – Stazione – Via G. Verdi – S.S. 637 – Variante Cas. Sud – Via Vetiche – Via Ceccano – Via Brighindi – S. Antonio – V.le Napoli – Variante. Cas. Sud – Via Vetiche – S.S.637 – Via Verdi – P.Pertini 7:05*-7:45-8:40-9:25-13:50* (* corsa con prolungamento in Via Vetiche) Corse domenicali e festive: : 09:15°-18:45° LINEA 7/B: Capolinea P.za Pertini – Stazione – S.S.637 – Via G. Verdi – S.S. 637 – Variante Cas. Sud – Via Vetiche – Var. Casilina V.le Napoli – S. Antonio – V. Brighindi – V. Ceccano – Via Vetiche – S.S.637 – V.Verdi – P.Pertini 6:30-10:35-11:15*-12:30-13:00-15:35*-16:55-18:50*-20:00* (* corsa con prolungamento in Via Vetiche) Corse festive: 12:45°-15:30° LINEA 2: Capolinea P.le Vienna Cavoni – Tribunale – V. Piave – V. Mazzini – S. Antonio – V. Garibaldi – V. Belvedere – V.le Mazzini – Tribunale – P.le Vienna Cavoni 7:10*-7:45*-8:30*-9:15*-10:00*-11:30*- 12:15*-13:00*-13:40*-14:15*-14:55*-15:30*-16:05-*16:45*-17:25*-18:40* (*Transita interno Ospedale Spaziani) LINEA 4: Capolinea Tiburtina – P.le De Matthaeis – V. Colle Cannuccio (Santissima) – bivio Tufare (Torrice) – Maniano – P.za Risorgimento – V.le Mazzini (Ospedale) – V. A. Moro-Tiburtina 7:05-8:15-12:55-13:35*- 16:15-16:55 (*Tiburtina-C. Cottorino-Tiburtina-Maniano) LINEA 4/BIS: Cap. Tiburtina-C. Cottorino-V.T.d’Alatri–V. Tiburtina 7:45-8:55-11:50-13:35 LINEA 8: Capolinea A.S.L.-V.le Mazzini – S. Antonio – C.da S. Filippo. 06:55-7:55-9:35-10:35-12:45- 13:45* LINEA 8R: Capolinea C.S. Filippo- S. Antonio – V. Mazzini – A. S. L 7:20*-8:25-10:05-11:05-13:15- 14:10 (* transita in V.Forcella-V.Pignatelle-V.Colle Melocce-ritorno) LINEA 9: Capolinea P.za Pertini – Stazione – Via Puccini – (Uffici Finanziari)-Conservatorio-Via A. Fabi – (A. S. L.) – U. T. F. * (Comune – A. C. I.) – Via T. Landolfi – Via Fedele Calvosa – (Palazzo di Giustizia) – V. Piave – Vado del Tufo – P.le Europa – Via A. Fabi – V.le Michelangelo – (Conservatorio) – Via Valle Fioretta – (Uff.Finanziari) – Via Mascagni – Via Don Minzoni – P.Pertini 8:00°*-8:45°*-9:20°-10:00*°11:25-11:55°-13:05°-13:40°-14:10°*-14:40°-15:40°-16:35°17:05°*- 18:10° (*corsa prolungata U. T. F.) (° prolungata IPSIA) LINEA 13: Capolinea P.za Pertini – Stazione -V.A.Latina – S.Antonio -C. Repubblica-V.Mazzini – V. Marittima–P.Pertini 8:50-15:10 LINEA 18: Parcheggio P.zza Gramsci-V.le Marconi-V.Fosse Ardeatine-V.Garibaldi- V. M. Minghetti- P.le V.Veneto (ascensore inclinato)-C.so della Repubblica-V.Ciamarra-Parcheggio P.za Gramsci: 7:40-8:00- 8:30-9.00-13:20-13:40 LINEA 20 A/R: Capolinea P.za Pertini – Stazione – Via Mascagni – V.le Michelangelo – Via A. Fabi-Via Casale Ricci- Via Buscaglia- Via Sodine – Via La Torre – Via Casilina Nord – Via Cerreto – (Casa Circondariale) inversione Via Casilina Nord – V.Cavoni- V. Sodine – Via A. Fabi-Via Michelangelo-Via Mascagni-P.Pertini 9:15-10:00-12:20-13:05-14:05-16:20*-19:30 (* Di ritorno Casa Circondariale-V.La Torre-V.Sodine-Agusta-V.Fabi-Capolinea) LINEA 21: Capolinea P.za Pertini-V.Puccini-V.Macagni-Via Caravaggio-Via Selvotta-Via E.Fermi (MERCEDES-ABB SACE)-Via Ecetra-Via Morolense (Bar Morolense)-Via A.Vona-V.Mola dei Frati(Le Sorgenti)-Via Le Noci-V.A.Fabi-Conservatorio-P.za Pertini 07:50-17:10 Corse domenicali e festive: 13:10 SERVIZIO TAV NAVETTA N°1: P.Pertini-V.Verdi-V.A.Latina-V.le Napoli-Casilina Sud-Forcella-ritorno-V.le NapoliS.AntonioV.Marconi-V.Brighindi-(Inv.Euro Club)-V.A.Latina-V-Verdi-V.Puccini-Stazione 05:45-17:50 NAVETTA N°2: P.Pertini-V.Verdi-V.Iacobucci-V.Saragat-V.Vetiche-COLLE LEO-ritorno-V.Saragat-SP per Frosinone-V.Vivaldi-C.so Lazio-V.Rieti-V.Albinoni(Hotel Testani)-V.Palestrina(SOTTOPASSO)-V.PucciniStazione. 05:50-17:50 NAVETTA N°3: P.Pertini-V.Marittima-V.le Mazzini-V.F.Ardeatine-V.Paleario-V.le Roma-P.le De MatthaeisV.Maria-ritorno-V.Tiburtina-V.M.Della Neve-V.M.Tullio Cicerone-V.Adige-V.Marittima-Stazione. 05:50-17:50 NAVETTA N°4: P.Pertini-V.Don Minzoni-Sottopasso-V.Palestrina-V.Fornaci-V.Pratillo-V.GaetaV.S.Giuliano-Monti Lepini-P.Pertini-Stazione. 5:55-17:50 NAVETTA N°5: Deposito(Ferentino)-Via Casilina Nord-(Terme di Pompeo)-V.Cerreto(Casa Circondariale)- Casilina Nord-V.La Torre-V.Cavoni-V.le Strasburgo-V.le Madrid-V.T.Landolfi-V.Fabi-Monti Lepini-P.PertiniStazione. 05:50-17:50

