Frosinone, nuovo campo da calcio nella struttura WeSport di via Adige

Inaugurato il nuovo campo da calcio a 5 sintetico polivalente (può essere infatti utilizzato anche per il tennis) della storica struttura ex Enal di via Adige che oggi porta il nome di WeSport.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone e il responsabile del settore giovanile del Frosinone Calcio Alessandro Frara, già capitano dei Canarini, con i gestori dell’impianto sportivo.

“Salutiamo con soddisfazione l’apertura di questo nuovo rettangolo di gioco polivalente che va così ad aggiungersi all’offerta della struttura di via Adige, che comprende anche piscina e campi da tennis, il tutto nel cuore della città – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Lo sport ricopre da sempre un ruolo fondamentale e decisivo nella vita sociale, culturale, familiare ed è motore di sviluppo economico oltre che di uno stile di vita sano, ed è per questi motivi che tanto impegno è stato profuso dall’amministrazione allora guidata dal Sindaco Nicola Ottaviani e dall’assessore Fabio Tagliaferri affinché lo storico impianto potesse tornare a nuova vita, con la riapertura avvenuta due anni fa”.

“Il nuovo campo da calcio a 5 era già incluso nel progetto originario realizzato da WeSport ed è stato grande motivo di gioia inaugurarlo, alla presenza del Sindaco Mastrangeli, della bandiera del Frosinone Alessandro Frara e dei rappresentanti di WeSport – ha dichiarato il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone – L’obiettivo dell’amministrazione è cogliere ogni opportunità per valorizzare e promuovere l’attività sportiva, intesa nella sua funzione di svago, educativa e di formazione, nonché di prevenzione, centrale per trasmettere un modello di vita e di comportamento virtuoso a tutte le età”.

