Frosinone – Nuovo assetto della mobilità urbana per il progetto Bus Rapid Transit (BRT)

In via Sacra Famiglia sono in corso interventi da progetto per la realizzazione di 12 posti auto.

In via Don Minzoni il Settore Mobilità in sinergia con la Polizia Locale sta effettuando verifiche tecniche per valutare la possibilità di mantenere gli stalli esistenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e con il nuovo assetto viario previsto dal progetto.

Il Bus Rapid Transit rappresenterà la spina dorsale del nuovo sistema di mobilità cittadina, con mezzi elettrici moderni, tempi certi di percorrenza e collegamenti più efficienti anche con le aree periferiche, contribuendo a ridurre traffico, congestione e impatto ambientale.

“Il BRT rappresenta una scelta strategica per il futuro della città – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – L’obiettivo è costruire una mobilità più moderna, efficiente e sostenibile, in grado di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini. Frosinone non può e non deve restare ferma davanti alle sfide del traffico, dell’inquinamento e della necessità di collegamenti più rapidi ed efficienti. È importante, inoltre, chiarire che il progetto non comporterà una riduzione indiscriminata dei parcheggi: i posti auto saranno rimodulati e, in diversi casi, aumentati attraverso nuovi interventi già avviati sul territorio”.

“Il lavoro dell’amministrazione è orientato a garantire equilibrio tra innovazione infrastrutturale, esigenze dei residenti, dei commercianti e vivibilità urbana – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – Parlare di eliminazione dei parcheggi senza considerare la riorganizzazione complessiva prevista dal progetto significa offrire una rappresentazione non corretta della realtà. Il BRT è un investimento sul futuro della città e su un sistema di mobilità più efficiente, sostenibile e moderno a beneficio di tutti”.

“Come assessorato e come Polizia Locale stiamo seguendo con attenzione ogni fase legata alla organizzazione della viabilità e della sosta – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Locale Massimo Sulli – L’obiettivo è individuare soluzioni equilibrate che consentano di coniugare sicurezza stradale, fluidità della circolazione ed esigenze dei cittadini, attraverso le verifiche tecniche necessarie”.