Frosinone, nuovo appuntamento con la stagione teatrale

Giovedì 12 gennaio alle 21, con lo spettacolo dal titolo “A che servono questi quattrini”, di Armando Curcio, tornerà l’appuntamento con la stagione teatrale 2022-2023 al teatro comunale Nestor.

Nato dalla collaborazione tra il Comune di Frosinone e ATCL (circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio), con il contributo della Banca Popolare del Frusinate, il cartellone proporrà una commedia di grande attualità, con Nello Mascia, Valerio Santoro, Luciano Saltarelli, e con Loredana Giordano, Fabrizio La Marca, Ivano Schiavi. Regia di Andrea Renzi.

Andata in scena per la prima volta nel 1940 al Teatro Quirino di Roma, la divertente commedia contribuì, grazie alla successiva versione cinematografica, ad accrescere il successo dei fratelli De Filippo, Eduardo e Peppino.

La vicenda ruota intorno al Marchese Parascandolo detto il Professore che, per dimostrare le sue teorie socratiche, bizzarre e controcorrente, ordisce un piano comicamente paradossale che svela l’inutilità del possesso del denaro. Il mondo dell’alta finanza era di là da venire, ma l’argomento, così esplicitamente indicato nel titolo, stuzzicò la curiosità del pubblico di allora tanto che, pochi anni dopo, nel 1942, la commedia venne trasposta sugli schermi cinematografici con Eduardo e Peppino De Filippo protagonisti. Bolle finanziarie, tassi di interesse, spread e fiducia nei mercati rappresentano ridondanti informazioni cui siamo abituati e che, per la maggior parte di noi, indicano situazioni di oscura interpretazione. E forse proprio spingendo sul parossismo del gioco teatrale, mostrato a vista, e sull’assurda fiducia della variegata comunità coinvolta nel piano del Marchese Parascandolo, si può, con la scanzonata e creativa adesione degli attori e in un clima popolare e festoso, relativizzare il potere dei “quattrini”. Per informazioni sulla stagione teatrale, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: francesca.martino@comune.frosinone.it, 0775/2656642 e 329/3605704. I biglietti si possono acquistare presso il teatro comunale Nestor (info@multisalanestor.it, 348/7749362) e su ticketone.it.

COMUNICATO STAMPA