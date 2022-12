Frosinone, nuovi stalli di parcheggio in zona Scalo

In arrivo altri stalli di parcheggio nella zona dello Scalo: il Sindaco, Riccardo Mastrangeli, da tempo ha dato impulso affinché fossero individuati nuovi spazi destinati ai pendolari che, quotidianamente, utilizzano la stazione del capoluogo per raggiungere il luogo di lavoro o di studio.L’assessorato alla Polizia locale, coordinato da Maria Rosaria Rotondi, ha avviato le attività che porteranno alla messa in opera, nei prossimi giorni, della nuova segnaletica su corso Lazio e su via Pergolesi.“L’obiettivo dell’amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – è venire incontro alle esigenze di pendolari e residenti, individuando tutte le soluzioni possibili per una mobilità più funzionale ed incrementare gli standard della qualità della vita dei cittadini”.“L’incremento del numero dei parcheggi disponibili per i pendolari è un tema su cui l’amministrazione dedica molta attenzione – ha dichiarato l’assessore Rotondi – L’inaugurazione, lo scorso maggio, dell’ampio parcheggio ex Frasca, che permette la sosta gratuita di circa 200 mezzi, ha certamente rappresentato un ausilio importante ma non sufficiente per coloro che viaggiano tutti i giorni per e da Roma. Quegli spazi, del resto, sono utilizzati anche dai residenti della zona. Osservati i flussi e le modalità di utilizzo degli stalli, il Comune, grazie anche all’impegno del consigliere delegato allo Scalo Anselmo Pizzutelli, ha intrapreso una serie di studi per verificare la fattibilità dell’aumento del numero dei parcheggi, in particolare nelle aree a ridosso di via Puccini e di via Mascagni. Nello stesso tempo, l’assessorato alla Polizia locale, con il comandante Donato Mauro e il vice Giancarlo Tofani, ha avviato le procedure di realizzazione degli stalli di sosta, con apposita segnaletica, che nei prossimi giorni sorgeranno in via Pergolesi e a corso Lazio.In via Pergolesi, i nuovi spazi – circa 12 – saranno speculari rispetto al tracciato della pista ciclabile, mentre a corso Lazio un centinaio di nuovi parcheggi sorgeranno in entrambi i sensi di marcia, fino all’asilo”.

comunicato stampa