Frosinone, nuovi punti luce LED in via Impradessa.

La giunta Ottaviani ha approvato le linee di indirizzo in merito alla realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione in via Impradessa.L’Amministrazione Comunale ha individuato come obiettivo prioritario, nell’ambito delle politiche energetiche attivate e dell’avviato processo di sviluppo intrapreso, la gestione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica con realizzazione di interventi di efficienza energetica sugli impianti. È intenzione del Comune, dunque, provvedere all’ulteriore realizzazione di nuove linee di pubblica illuminazione su ulteriori strade comunali. La giunta ha quindi individuato, quale intervento immediato, quello nella zona di via Impradessa.L’attività prevede l’installazione di 25 nuovi punti luce. Sono previste le seguenti attività: realizzazione di nuova via cavo comprensiva di scavo a sezione obbligata, tubazione in polietilene a doppia camera, pozzetti e plinti di fondazione, opere civili di rinterro e ripristino. Ogni punto luce sarà asservito da pozzetto di derivazione dedicato; le armature stradali saranno a tecnologia LED.

