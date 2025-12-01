Frosinone – Nuovi Piloni, On. Aldo Mattia: “Restituito alla Città un pezzo della sua storia”

“I Piloni – dichiara l’On. Aldo Mattia presente all’inaugurazione – con le loro caratteristiche arcate sono parte del patrimonio storico, culturale e architettonico di Frosinone. Erano rimasti per lunghi anni in una situazione di incuria e degrado. E rappresentavano una pessima cartolina della Città. L’inaugurazione di oggi è un momento storico. E’ la rinascita di questa importante parte simbolica e identitaria di Frosinone con un restauro che testimonia l’efficacia dell’azione politica che ha saputo trasformare un’area degradata in un hub potenzialmente creativo, con la possibilità di spazi per artigiani, startup, attività economiche e culturali. E’ la premessa per un rilancio del centro storico, alla quale spero segua la possibilità di vedere presto di nuovo aperto il parcheggio multipiano. Come cittadino di Frosinone e come Deputato di Fratelli d’Italia e componente del direttivo frusinate – conclude Mattia – ringrazio il Sindaco Mastrangeli e tutta l’amministrazione per aver creduto in questa visione e per aver continuato a seguire e portato a termine il progetto di riconsegnare alla Città un simbolo identitario e, soprattutto, un simbolo di una Città che osa guardare avanti”.

Correlati