Frosinone, nuovi interventi di pulizia e taglio erba in città

Procede senza interruzioni il cronoprogramma di interventi per valorizzare decoro e ornato urbano, su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, coordinati dall’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.“L’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – è impegnata, quotidianamente, mediante l’assessorato coordinato dal vicesindaco Scaccia, per garantire la sicurezza, il decoro, la cura dei beni comuni e del nostro patrimonio verde, per rendere la nostra Città sempre più bella e più pulita”.“Tutto il territorio comunale è oggetto delle operazioni di pulizia condotte dall’impresa privata, con la supervisione degli uffici comunali – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – Nei giorni scorsi, l’impresa che ha in gestione la cura e la gestione dei parchi e giardini, ha provveduto alla pulizia, al taglio erba e alla sistemazione dell’area di pertinenza della scuola dell’infanzia “Spinelli”, in via Gaeta vecchia, e del parco antistante la Curia Vescovile, in zona Selva Piana. Taglio erba e pulizia anche nella zona di via Pozzillo, in via del Carbonaro e nel centro storico. Operazioni di pulizia, taglio dell’erba e rifilatura delle aiuole anche in via Mastroianni, zona villa comunale. Restando nella parte bassa della città, si è provveduto alla messa in sicurezza delle alberature in via Mola Vecchia, mentre si continua a lavorare sull’area del civico cimitero, con un nuovo intervento di sistemazione delle aiuole esterne. Come da indicazioni dell’Amministrazione, infatti, la zona di Colle Cottorino è tenuta, sempre, a rispettare alti standard di decoro e pulizia. Un ringraziamento – ha concluso Scaccia – va rivolto anche all’assessore Danilo Magliocchetti e al consigliere delegato Anselmo Pizzutelli, che forniscono segnalazioni agli uffici comunali per quanto riguarda gli interventi da effettuare rispettivamente nel centro storico e nella zona dello Scalo”.

comunicato stampa