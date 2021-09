Frosinone, nuovi finanziamenti per la scuola di via Arno

La giunta Ottaviani ha approvato l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo all’intervento di efficientamento energetico della scuola dell’Infanzia di via Arno. La revisione del progetto tiene conto, infatti, dell’incremento del finanziamento già ottenuto dal Comune di Frosinone: l’importo del contributo, inizialmente di 130.000 euro, è stato fissato a € 260.000 con decreto del capo del dipartimento degli affari interni del Ministero dell’Interno. Il Comune di Frosinone ha, dunque, redatto un piano di investimenti più consistente al fine di migliorare l’efficientamento della scuola dell’Infanzia, implementando così la fruibilità da parte dei piccoli alunni, delle famiglie e del personale dipendente, nel rispetto dei valori di sostenibilità ed economicità.Il progetto approvato sarà inserito nel Documento Unico di Programmazione, per il triennio della programmazione finanziaria 2021-2023, e nel programma Triennale delle opere Pubbliche 2021/2023 e nel relativo elenco annuale 2021.L’amministrazione Ottaviani sta proseguendo nella riqualificazione edilizia del patrimonio scolastico di competenza comunale, su cui sono stati investiti, nel corso degli ultimi anni, oltre due milioni di euro sia sotto il profilo della staticità che della sicurezza generale e della riqualificazione dei singoli plessi. Le risorse finanziarie che il Comune di Frosinone riesce a reperire, anche attraverso gli oneri concessori e gli altri introiti generati dalle attività amministrative dell’ufficio urbanistica, vengono, infatti, reimpiegate, attraverso il coordinamento dell’assessore Fabio Tagliaferri, prioritariamente per la manutenzione dei plessi pubblici, con un’attenzione particolare per le scuole e per i luoghi di fruizione pubblica.

comunicato stampa