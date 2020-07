Frosinone: nuove opportunità culturali

La giunta comunale, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato la delibera relativa alla richiesta di finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico della Regione Lazio per l’assegnazione di contributi per Biblioteche, Musei e Archivi storici.

L’Archivio Storico Comunale, inserito nel Sistema Integrato Frusinate per la Cultura di cui l’Ente è capofila con il Museo e il costituendo Sistema Museale Urbano, potrà così usufruire di un progetto volto sia all’incremento di moderne tecnologie utili a fornire servizi in modalità telematica o digitale, sia alla promozione del patrimonio in esso conservato, mediante acquisto e implementazione di piattaforma web per la consultazione online.

Il SIF, promosso dal sindaco Nicola Ottaviani è stato realizzato con il coordinamento dell’assessore alla cultura, Valentina Sementilli e con il finanziamento della Regione Lazio.

La giunta ha approvato la partecipazione all’Avviso in relazione all’Archivio Storico Comunale, richiedendo un contributo per l’incremento di moderne tecnologie utili a fornire servizi in modalità telematica di 6.300,00 euro.

Il sindaco, Nicola Ottaviani, è stato quindi delegato, in qualità di Rappresentante legale dell’Ente, a sottoscrivere e a presentare la domanda di partecipazione per la suddetta proposta di intervento, entro i perentori termini di scadenza dell’Avviso regionale, indicati per lunedì 6 luglio 2020.

COMUNICATO STAMPA