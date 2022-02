Frosinone, nuove connettività reti wireless in zona aeroporto

La giunta Ottaviani ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la Realizzazione di una rete di accesso wireless per servizio di connettività dati nel Comune di Frosinone (Zona aeroporto), nell’ambito del Patto Territoriale della provincia di Frosinone, su indirizzo dell’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni, Angelo Retrosi. Il Bando “Patto Territoriale” della provincia di Frosinone, per gli incentivi a fondo perduto per PMI, è stato pubblicato dall’ente di palazzo Iacobucci per la pre-selezione di interventi imprenditoriali da inserire nel progetto pilota per lo sviluppo dell’area ricadente nel Patto, mediante l’assegnazione di risorse stanziate dal Mise. Gli interventi ammissibili dovranno essere coerenti e funzionali alle tematiche di competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata. Il progetto pilota sostiene sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti promuovendo la digitalizzazione e l’innovazione di processo e di organizzazione, ovvero l’offerta di nuovi prodotti e servizi. I progetti dovranno essere inoltre in linea con le smart specialization strategy– Ris3 individuate dalla Regione Lazio per la nuova programmazione 2021-2027(aerospazio, scienze della vita, agrifood, green economy, automotive e mobilità sostenibile e le filiere tradizionali del territorio). L’amministrazione comunale ha quindi ritenuto di proporre la propria candidatura in risposta al bando, individuando quale intervento, al quale destinare il contributo, qualora assegnato, quello per la realizzazione di una rete di accesso wireless per la fornitura di un servizio di connettività dati nel comune di Frosinone zona aeroporto, in quanto area con elevato sistema produttivo attualmente quasi totalmente privo di connettività a banda ultra larga, che limita la competitività del sistema ivi presente. Il servizio opere pubbliche dell’ente di via Plebiscito ha quindi predisposto il progetto di fattibilità denominato “Realizzazione di una rete di accesso wireless per la fornitura di un servizio di connettività dati nel Comune di Frosinone – zona aeroporto”, il cui quadro economico prevede, tra l’altro, backhauling, apparati di ricestrasmissione e siti, licenze, autorizzazioni, configurazioni, progettazione, direzione lavori, per un totale di 276.000 euro. È stato dato mandato al dirigente settore servizi tecnici di trasmettere la domanda della richiesta di contributo all’amministrazione provinciale.

COMUNICATO STAMPA