Frosinone, nuova veste per la rotatoria tra via de Matthaeis e via Cicerone

Sono terminati gli interventi sulla rotatoria posta all’incrocio tra via Giacomo de Matthaeis e via Marco Tullio Cicerone.

“Tutto il tessuto urbano ed extraurbano è interessato, quotidianamente, da attività coordinate dai diversi settori comunali allo scopo di implementare sicurezza e pulizia dell’ornato del patrimonio pubblico – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli –Valorizzando il profilo del decoro unitamente a quello della funzionalità, ogni elemento del patrimonio pubblico può contribuire, così, a rendere la nostra Città sempre più bella e più accogliente”.

“La rotatoria in oggetto ha subito una serie di modifiche per migliorarne la fruizione, soprattutto a beneficio dei mezzi del trasporto pubblico – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Angelo Retrosi – Gli uffici comunali, con il responsabile del settore manutenzioni Salvatore Cirillo, hanno lavorato alacremente per realizzare nel minor tempo possibile una struttura spartitraffico non solo più efficiente ma anche dall’aspetto gradevole. Il prossimo intervento di manutenzione – ha concluso l’assessore Retrosi – sarà condotto sull’isola spartitraffico di Madonna della Neve”.

COMUNICATO STAMPA