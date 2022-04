Frosinone – Nuova scuola al Casaleno: mercoledì la consegna del progetto preliminare

Non solo una scuola innovativa, all’avanguardia, edificata secondo elevati standard di sicurezza strutturale, costruzione ecologica, performance energetica, innovazione e rispetto per l’ambiente. Ma, finalmente, dopo anni di attesa, sarà la Provincia di Frosinone a realizzare la strada per l’accesso in sicurezza dei tifosi ospiti allo stadio ‘Benito Stirpe’, un’infrastruttura che la città attende da lungo tempo e che ora diventerà realtà.

Mercoledì prossimo la ditta affidataria dell’appalto, la Lenzi Consultant Srl, consegnerà alla Provincia di Frosinone il progetto relativo alla nuova scuola che sorgerà al Casaleno e, all’interno dello stesso, sarà ricompresa la realizzazione della strada che collegherà via Michelangelo a viale Olimpia. Un’arteria importante soprattutto dal punto di vista della sicurezza che non solo garantirà la migliore fruibilità delle aree oggetto dell’intervento, ma sarà utilizzata per l’accesso dei tifosi ospiti dello stadio del Frosinone, nell’assoluto rispetto di tutte le norme in materia di ordine pubblico.

Il progetto, dopo l’approvazione da parte della Provincia, sarà trasmesso al Comune per la necessaria variante urbanistica. Un traguardo storico quello raggiunto dall’Amministrazione provinciale nel settore dell’edilizia scolastica: per la prima volta, l’ente di Piazza Gramsci ha utilizzato il ‘Concorso di Progettazione’.

“Un risultato importante per il nostro territorio che ci rende orgogliosi e soddisfatti del lavoro portato avanti nel settore dell’edilizia scolastica. – commenta il presidente della Provincia, Antonio Pompeo – La realizzazione di un nuovo edificio scolastico che sarà costruito secondo i criteri più elevati di progettazione e attraverso una procedura mai utilizzata prima, si unisce a un’infrastruttura che la città, la società calcistica del Frosinone e i tifosi attendono da tanti anni e che ora diventa realtà”.

COMUNICATO STAMPA