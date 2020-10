Frosinone, nuova presidenza CCIAA: Ottaviani, con Acampora, fase nuova per le due province

“Oggi non si è celebrata soltanto l’elezione del nuovo presidente della Camera di Commercio, con la designazione di Giovanni Acampora – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – di grande spessore e di alta professionalità, ma si è attivata la effettiva costituzione di un organismo che risulta la proiezione economica e sociale di circa un milione di abitanti, residenti nelle province di Frosinone e Latina. Soltanto ragionando in termini di economie di scala e, soprattutto, di incrocio tra domanda e offerta rapportabile a tutto il Basso Lazio, potremo essere in condizione di fronteggiare la concorrenza dei nuovi mercati interni ed internazionali, soprattutto esprimendo una classe dirigente adeguata e illuminata, di cui Giovanni Acampora rappresenta il giusto equilibrio di sintesi e di moderazione”.

COMUNICATO STAMPA

