Frosinone, nuova illuminazione ed efficientamento per il Parco Matusa

L’amministrazione Mastrangeli ha realizzato il nuovo piano di illuminazione ed efficientamento energetico all’interno del parco Matusa, convertendo i punti luce presenti all’interno della struttura in presidi illumino-tecnici, in linea con le più moderne innovazioni nel campo del risparmio energetico e del controllo dei consumi.

La criniera del Leone, realizzato al centro del parco con essenze e varie piante odorose, sarà contornata da un filo di luci soffuse, per far risaltare, anche di sera, le forme stilizzate del simbolo identitario e sportivo della città.

Il Sindaco Riccardo Mastrangeli, attraverso il supporto dell’assessore ai Lavori Pubblici e manutenzioni, Angelo Retrosi, e dell’ufficio comunale, ha curato personalmente la scelta dei nuovi presidi di pubblica illuminazione all’interno del parco, nei viali, nelle zone destinate al relax e alla socializzazione tra giovani ed anziani, unitamente all’area di ristoro presente a ridosso della tribuna anfiteatro, sulla quale si stanno ultimando i lavori di ammodernamento e restauro.

“Il Parco Matusa – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – è un luogo simbolo della nostra città, in cui si uniscono memoria, sostenibilità e benessere collettivo. Con questo nuovo intervento sull’illuminazione vogliamo valorizzarlo ulteriormente, rendendo le aree ancora più fruibili e accoglienti anche nelle ore serali, nel pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Continuiamo a investire su uno spazio che rappresenta una risorsa fondamentale per la qualità della vita dei cittadini”.

“L’amministrazione comunale – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici e manutenzioni, Angelo Retrosi – è costantemente al lavoro per rendere i luoghi frequentati dai cittadini ancora più moderni, funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico. La nuova illuminazione realizzata per il Parco Matusa rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione di uno spazio pubblico sempre più centrale per la socialità, il benessere e il tempo libero della comunità”.

Il parco Matusa, ormai, rappresenta una realtà consolidata che da anni ha migliorato e continua ad elevare la qualità della vita nel capoluogo, coniugando il rispetto dell’ambiente con le esigenze della collettività in fatto di sport e tempo libero.