Frosinone, nuova edizione di SoliDiamo: il 21 tocca alle superiori, il 28 ai comprensivi

Nuova edizione per il progetto SoliDiamo – FormAzione. Si terrà sabato 21 gennaio, dalle 9, presso l’auditorium “Paris” del Conservatorio “Refice”, la cerimonia di inaugurazione dell’iniziativa. La prima giornata sarà destinata alle scuole superiori: riceveranno il riconoscimento, complessivamente, 605 studenti residenti nel capoluogo. Sabato 28, sempre a partire dalle ore 9, sarà la volta della premiazione relativa ai quattro istituti comprensivi. Saliranno sul palco dell’auditorium, in questo caso, 632 studenti.

“Nel corso della cerimonia di consegna delle borse di studio e dei premi del progetto “SoliDiamo”, l’intera comunità è chiamata a celebrare l’impegno, la costanza, la dedizione di quanti hanno portato a termine, con profitto, la propria formazione, aggiungendo un tassello importante al proprio futuro e alle prospettive del nostro Paese – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Nel celebrare questo traguardo, l’Amministrazione Comunale intende rivolgere un sentito ringraziamento ai genitori che, spesso con grandi sacrifici, in un periodo storico non facile, supportano i propri figli nel corso degli studi. Un doveroso “grazie” va rivolto anche ai dirigenti, agli insegnanti e a tutto il personale non docente degli istituti scolastici che, giorno dopo giorno, forniscono agli alunni gli strumenti per coltivare e consolidare il desiderio di conoscere, accompagnando i giovani nel loro percorso di crescita, non solo dal punto di vista didattico. La priorità di “SoliDiamo” – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – è di reinvestire le risorse in progetti che rafforzino il valore della solidarietà, premiando, con la sezione “FormAzione”, il merito delle studentesse e degli studenti della nostra Città. L’Amministrazione Comunale, infatti, è convinta che investire nella cultura e nell’istruzione significhi investire nel futuro e per il futuro, per formare i cittadini e la classe dirigente del domani e, soprattutto, per creare una società fondata sulla solidarietà, sul merito e sulla coesione”.

Il progetto, nato nel 2012 per iniziativa dell’allora sindaco Nicola Ottaviani, prevede l’erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni più meritevoli, valutati sotto il profilo dell’impegno e del reddito familiare. “SoliDiamo – FormAzione”, rivolto ai ragazzi residenti nel Capoluogo frequentanti le Scuole Medie e Superiori di Frosinone, è finanziato grazie a un fondo costituito mediante il taglio del 50% delle indennità di funzione di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali.

Questa la scaletta della cerimonia di sabato 21 gennaio: dalle ore 9 alle ore 11, saranno premiati gli studenti degli istituti Angeloni, Brunelleschi – Da Vinci, Volta, Bragaglia e Maccari. Dalle ore 11 alle ore 13, Turriziani e Severi. Sabato 28, invece, spazio alla premiazione degli studenti dei comprensivi.

Comunicato stampa – foto una precedente edizione di SoliDiamo