Frosinone, nuova edizione del Cinema sotto le stelle alla Villa

Nuova edizione del “Cinema sotto le stelle” della Città di Frosinone che, dal 16 luglio al 17 agosto, tornerà alla Villa Comunale, organizzato da Arci in collaborazione con il Comune di Frosinone. “Teatro, musica, cinema: anche quest’anno, è ricchissima la programmazione culturale messa in campo dal Comune di Frosinone – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – È con grande entusiasmo che accogliamo l’edizione 2025 del Cinema sotto le stelle, appuntamento amatissimo dalla nostra comunità. Questo evento non solo offre a tutti l’opportunità di godere di film di qualità in un’atmosfera unica, ma rappresenta anche un momento di aggregazione e condivisione”.

“Dal 16 luglio al 17 agosto torna a grande richiesta il ‘Cinema sotto le stelle’ presso la nostra meravigliosa Villa Comunale – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – Con il ‘Cinema sotto le stelle’, l’obiettivo è di dare l’opportunità a tutti quei concittadini che restano in città durante l’estate di poter vivere momenti di convivialità, in una location meravigliosa che fa da sfondo ad una programmazione cinematografica di alto livello, da contemplare sotto le stelle”.

La prima parte del programma partirà mercoledì 16 luglio con “Follemente”, di Paolo Genovese; con Edoardo Leo (commedia). Giovedì 17, “Mission Impossible”, di Christopher McQuarrie; con Tom Cruise (azione). Venerdì 18, “Io sono la fine del mondo”, di Gennaro Nunziante; con Angelo Duro (commedia). Sabato 19, “Fuori”, di Mario Martone; con Valeria Golino (drammatico). Domenica 20, “Elio”, di Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi (animazione). Lunedì 21, “10 giorni con i suoi”, di Alessandro Genovesi; con Fabio De Luigi (commedia). Martedì 22, “Diamanti”, di Ferzan Ozpetek; con Luisa Ranieri (commedia). Mercoledì 23, “Dragon trainer”, di Dean DeBlois; con Mason Thames (azione). Giovedì 24, “28 anni dopo”, di Danny Boyle; con Jodie Comer (azione-horror). Venerdì 25, “Come fratelli”, di Antonio Padovan; con Francesco Centorame (commedia). Sabato 26, “Ballerina”, di LenWiseman; con Ana de Armas (azione). Domenica 27, “Lilo & Stitch”, di Dean Fleischer-Camp (avventura). Lunedì 28, “Il gladiatore 2”, di Ridley Scott; con Paul Mescal (azione). Martedì 29, “Io e te dobbiamo parlare”, di e con Alessandro Siani (commedia). Mercoledì 30, “Conclave”, di Edward Berger; con Ralph Fiennes (thriller). La programmazione del mese di luglio si chiuderà giovedì 31 con “A complete unknown”, di James Mangold; con Timothée Chalamet (biografico). Ingresso: 3,50 euro. Inizio proiezioni: 21.30, posti limitati. Prevendita a partire dalle 19 presso l’arena. Edicole: Sant’Antonio, Campo Sportivo e Aldo Moro.