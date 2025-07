Frosinone, numerosi incendi nella notte hanno visto il Comando VVF di Frosinone impegnato su più fronti

Il Comando VVF di Frosinone è stato impegnato questa notte su più fronti nello spegnimento di vasti incendi che hanno interessato la provincia di Frosinone.

Esperia: I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 02:30 per un vasto incendio in via vaglie, località Monticelli – Esperia.

La 1A (prima partenza) del Comando VVF di Frosinone è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio), 1 ABP (AutoBottePompa) del Distaccamento di Cassino.

I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento e alle bonifica dell’area interessata. Sono state tratte in salvo 2 persone anziane la cui abitazione era in prossimità dell’incendio.

Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti i Carabinieri di Pontecorvo e la Protezione Civile di Pontecorvo.