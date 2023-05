Frosinone, Notte dei Musei 2023: musica e visite gratuite

Il Museo archeologico comunale di Frosinone aderisce alla Notte dei musei 2023.

Sabato 13 maggio si terrà l’apertura straordinaria dei suggestivi ambienti blindati del nuovo Palazzo Comunale dove si conservava il tesoro corazzato dell’ex Banca d’Italia, rimasti intatti dall’ultimo turno di custodia del 2008 e nel 2021 allestiti per conservare il tesoro della Città.

Un’occasione speciale per scoprire tutto il fascino delle nostre origini, accompagnati dalle note del soprano lirico Giada Sabellico.

L’evento si terrà dalle 20 alle 23, con ingresso da via Cavour. Accesso libero e visite guidate gratuite.

“Il Palazzo comunale è la casa di tutti i cittadini. È un simbolo non solo istituzionale, ma anche di identità e di coesione sociale. Assume ancor più significato, dunque, la scelta dell’amministrazione che, due anni fa, ha ricollocato nel centro storico la sede comunale in un edificio di pregio, restituendo alla città una parte della propria storia, cancellata nel corso del drammatico conflitto bellico – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Palazzo Munari oggi ospita, oltre all’aula consiliare e a diversi uffici amministrativi, un’area espositiva e la sezione romana del museo archeologico, posizionata nel piano seminterrato. Nella sezione distaccata del Museo di via XX settembre, diretto da Maria Teresa Onorati, i visitatori potranno ammirare, nel corso della manifestazione di sabato, un suggestivo allestimento dei beni della fase repubblicana e imperiale e le collezioni numismatiche”.

“La Città di Frosinone è felice di partecipare a questa iniziativa di altissimo livello – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – La Notte europea dei Musei fa capo al Ministero della Cultura francese ed è patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM, coinvolgendo contemporaneamente i musei di tutta Europa con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti i Paesi dell’Unione. Il nostro capoluogo, con un programma che comprende le visite guidate gratuite al tesoro della città custodito all’interno del caveau di Palazzo Munari e performance musicali, darà un importante contributo a questo momento straordinario di festa e condivisione”.

COMUNICATO STAMPA

