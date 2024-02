Frosinone, Nonna Teresina compie 100 anni. Gli auguri del Sindaco Mastrangeli

La signora Teresa Spaziani Scarsella ha compiuto 100 anni. Una celebrazione importante che la signora Teresa ha condiviso con la sua bellissima famiglia e con il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. “Ieri è stato un giorno speciale insieme a Nonna Teresina – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – Ho voluto portare personalmente a nome di tutta la nostra Città gli auguri per i suoi 100 anni. Consegnare la targa da parte di tutta l’amministrazione è stato un onore e un privilegio, un gesto che simboleggia il nostro profondo rispetto e gratitudine; la sua lucidità e indipendenza continuano a stupirci, dimostrando che la vitalità e la forza dell’animo non conoscono età. Che questa targa possa essere un simbolo tangibile del nostro affetto e della nostra ammirazione per lei, e che possa ricordarle sempre quanto sia amata e rispettata nella nostra città”. Nonna Teresina è l’emblema della longevità. Nonostante abbia superato il traguardo dei 100 anni è assolutamente lucida e indipendente, nella sua abitazione nei pressi della Stazione. “Il segreto della sua longevità? Avere attorno sempre le figlie che le hanno riempito la vita di gioia e di affetto”, riferiscono le figlie Anna Maria, Rossana e Marisa. Nonna Teresina ha vissuto sempre una vita allegra, ad eccezione della morte del marito, 37 anni fa. “Per il resto – continua la figlia Anna Maria – non si è mai fatto mancare niente, a cominciare dalla tavola. Mangia di tutto, fritti compresi”.

COMUNICATO STAMPA