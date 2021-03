Frosinone – Non rispetta F.V.O. denunciato

Nella tarda serata di ieri un 44enne, già noto per numerosi precedenti, è stato denunciato per inottemperanza al Foglio di Via dal Comune di Frosinone. Gli agenti delle Volanti, tramite accertamenti effettuati, hanno trovato l’uomo in un hotel del capoluogo, nonostante il divieto di ritorno nel Comune di Frosinone.

