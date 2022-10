Frosinone, ‘Non fidarsi è meglio’ contro le truffe agli anziani

.“Tra i reati più odiosi e, purtroppo, in crescita, vi è quello delle truffe ai danni della popolazione anziana – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – L’amministrazione ha quindi deciso di intervenire su una tematica a cui va data massima visibilità, affinché le persone non cadano più nella rete di malintenzionati senza scrupoli. Per questo, è stato approvato un progetto, su indicazione dell’assessore al welfare e alle politiche sociali, Fabio Tagliaferri, dal titolo ‘Non fidarsi è meglio’, volto alla prevenzione e al contrasto di questo fenomeno”.“L’amministrazione, in risposta al bando del Ministero dell’Interno, ha sposato la proposta progettuale dell’Associazione Europea Consumatori indipendenti, ‘Non fidarsi è meglio’ – ha dichiarato l’assessore Tagliaferri- Attraverso questa iniziativa, saranno realizzate campagne di sensibilizzazione, comunicazione e informazione su canali maggiormente utilizzati dalla popolazione over65, insieme a laboratori presso i centri anziani con moduli formativi dedicati. Saranno inoltre adottate misure di prossimità ed iniziative di supporto, con il monitoraggio delle azioni svolte e la raccolta di indicatori di efficacia dell’iniziativa. In questo modo, vogliamo rendere consapevoli i nostri anziani delle subdole strategie messe in atto dai malviventi per carpire la fiducia delle proprie vittime. Spesso fanno leva sui sentimenti più profondi e viscerali e sulla fragilità. Le tecniche dei truffatori hanno schemi ricorrenti: conoscerli è il primo passo per difendersi. Oltre alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tema – ha concluso Tagliaferri – è importante ricordare che le forze dell’ordine, qualora si sospetti di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa, sono sempre pronte a intervenire al fianco dei cittadini, attraverso una chiamata al 112”.

comunicato stampa