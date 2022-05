La commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune di Frosinone (Palazzo Munari, via Plebiscito) in pubblica adunanza lunedì 23 maggio alle ore 8.30 per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione in occasione delle elezioni amministrative e dei referendum popolari del 12 giugno 2022.

Correlati