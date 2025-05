Frosinone, no all’area pedonale a Piazzale Kambo: consegnate le firme al Comune

È stata consegnata al Comune di Frosinone la petizione contro la chiusura permanente al traffico di Piazzale Kambo, nella zona dello Scalo. A presentarla è stato il Laboratorio Scalo che raccoglie l’adesione di pendolari, automobilisti e commercianti contrari alla pedonalizzazione dell’area antistante la stazione ferroviaria.

La raccolta firme segna un nuovo capitolo nello scontro tra il comitato civico e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli, che ha più volte ribadito l’intenzione di rendere pedonale Piazzale Kambo una volta terminati i lavori di ristrutturazione in corso. Una scelta definita “non negoziabile” anche da parte del gruppo di progettazione.

«Noi del Comitato civico Laboratorio Scalo, insieme a cittadini pendolari, commercianti e utenti della stazione, esprimiamo il nostro profondo disappunto per la decisione di chiudere in via def.